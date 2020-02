Kastamonuspor 1966 - Sarıyer:0-1

Gürkan YILMAZ/KASTAMONU, (DHA)

STAT: Gazi

HAKEMLER: Sinan Dereci (xx), Kerem Yükünç (xx), Kürşathan Akın(xx)

KASTAMONUSPOR 1966: Bekir (xx) - Doğan Can (xx), Ümit (xx), Oğuz (xx), Halil İbrahim (xx) Burak Can (xx) (Dk.75 Mustafa x), Youssef (xx) (Dk. 85 Cengizhan x), Haşim (xx), Nuri (xx) (Dk. 70 Seydi x), Oğuzhan (xx), Ferit (xx)

SARIYER: Kubilay (xxx) - Yaser (xx), Erkut (xx) (Dk. 90 Sefa (?),Emrah (xx), Kemal (xx), Adem (xxx), Fırat (xx), Serkan (xx) (Dk. 85 Ozan x), Kerem (xxx) (Dk. 75 Ali x), Yusuf (xx),Fatih (xx)

GOLLER: Dk.58 Kerem (Sarıyer)

SARI KARTLAR: Seydi , Ferit (Kastamonuspor 1966) Serkan, Kemal , Fırat, Erkut (Sarıyer spor)

KIRMIZI KART: Dk.55 Doğan Can (Kastamonuspor 1966)

TFF 2\'nci Lig Kırmızı Grup\'ta Kastamonuspor 1966, kendi sahasında konuk ettiği Sarıyer\'e 1-0 mağlup oldu.

17\'nci dakikada Kastamonuspor 1966 atapğında Aydın\'ın sol çaprazdan vuruşu kalecide kaldı.

20\'inci dakikada Ferit\'in uzun pasıyla ceza alanı ön çizgisinde topla buluşan Youssef\'un vuruşunda top kalecide kaldı.

24\'üncü dakikada Kastamonuspor 1966\'da kazanılan serbest vuruşta topun başına Youssef geçti. Youssef\'in direk kaleyi gönderdiği top direkten döndü. Dönen topta Sarıyer savunması topu uzaklaştırdı.

29\'uncu dakikada Fatih\'in ortasında Yaser\'in kafa vuruşuunu kaleci Bekir kornere çeldi.

42\'nci dakikada Sarıyer sağ kanattan Emrah ile geldi. Emrah\'ın ortasına arka direkte vole vuran Kerem topu ağlara gönderdi. 0-1

50\'nci dakikada Kastamonuspor 1966\'dan Ferit sağ kanattan ceza sahasına ortaladı. Haşim\'in kafa vuruşunda top üstten auta gitti.

55\'inci dakikada Doğan Can rakibe yaptığı sert müdahale sonrası kırmızı kart gördü.

59\'uncu dakikada Youssef sol kanattan orta şut karışımı topunu Kubilay Anteplioğlu son anda kurtardı.

66\'ncı dakikada Serkan\'ın kullandığı kornerde on direkte topa Emrah kafa vurdu. Bekir topu son anda üstten kornere tokatladı.

90\'ncı dakikada Kastamonuspor 1966\'dan Ümit\'in sol kanattan ortasına cezasahası içinde Oğuz kafa vurdu. Top yandan auta çıktı.

