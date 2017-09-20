Kastamonuspor 1966 - Ofspor: 1-3

Gürkan YILMAZ / KASTAMONU, (DHA)

STAT: Gazi

HAKEMLER: Alkım Aksoy (xx), Can Savaşan (xx), Yusuf Doğan (xx)

KASTAMONUSPOR 1966: Burak (x) - Oğuz (x), Çağrı (x), Ali (xx), Savaş (xx), Mustafa (x), Murat (xx) (Dk. 63 Youssef Yeşilmen xx), Muammer (xx), Okan (xx), Tugay (xx) (Dk.45 Muhammet xx), Tayyib (xx)

OFSPOR: Yunus Emre (xx) - Fatih (xx), Selim (xxx), Sergen (xxx), Furkan (xxx)(Dk.57 Canberk xx), Nevzat (xx), Muammer (xx), Talha (xx) (Dk.85 Fatih xx), Hamdi (xx), Ferhat (xx), Hüseyin (xx)

GOLLER: Dk.15 Ali (Kastamonuspor 1966), Dk.25 Furkan, Dk. 57 Selim, Dk. 65 Sergen (Ofspor A.Ş.)

KIRMIZI KART: Selim (Ofspor A.Ş.)

Ziraat Türkiye Kupası 3\'üncü Tur karşlaşmasında Kastamonuspor 1966, Ofspor\'a sahasında 3-1 yenilerek kupaya veda etti.

5’inci dakikada Ali soldan korneri kullandı. Arka direkte Murat kafayla vurdu top auta gitti.

15’inci dakikada Çağrı sağ tarafta Ali\'ye topu verdi. Ali sağ çaprazdan şutunu çekti, topu filelere gönderdi: 1-0.

25’inci dakikada Ferhat ortaladı, Furkan\'ın vuruşunda top ağlarla buluştu: 1-1.

İlk yarı 1-1 sona erdi.

57’nci dakikada ceza sahasına ortalanan topta, Selim plase vuruşla topu ağlara gönderdi: 1-2.

65\'inci dakikada Sergen, sağ çaprazdan sert vurdu ve top ağlarla buluştu: 1-3.

82’nci dakikada Selim ikinci sarı kartı görerek kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

Karşılaşma, Ofspor\'un 3-1\'lik üstünlüğü ile sona erdi.

FOTOĞRAFLI

