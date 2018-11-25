Kastamonuspor 1966 - Manisaspor: 5-0

Gürkan YILMAZ / KASTAMONU (DHA)

STAT: Gazi

HAKEMLER: Süleyman Soyutürk (xx), Nurettin Taşkesen (xx), Mustafa Cüneyd Çalışkan (xx)

KASTAMONUSPOR 1966: Bekir (xxx)- Mustafa (xx), Abdulaziz (xx) (Dk. 74 Batuhan x ), Ayhan(xx) (Dk. 81 Oğuzhan x ), , Ozan (xx) (Dk.75 Sinan x ), Erkan (xx), Muhammet Haşim (xx), Soner (xx), Muharrem Ozan (xxx), Yakup (xx), Bahri Can (xx)

MANİSASPOR : Zafer (x)- Berk (x) (Dk.51 Anıl x ), İlkay (x), Murat (xx), Akın (x) (Dk. 41 Deniz x), Okan (xx), Kemal (x), Furkan (x), Atilla (x) (Dk.72 Enes x ), Bayram (x), Fatih (x)

GOLLER: Dk. 19 Muharrem Ozan, Dk. 68 Ayhan, Dk.85 Erkan, Dk. 88 Muharrem Ozan, Dk.90 Batuhan (Kastamonuspor 1966)

SARI KARTLAR: Mustafa, Abdulaziz (Kastamonuspor 1966) - Furkan, Okan (Manisaspor) KIRMIZI KARTLAR: Dk.38 Zafer (Manisaspor)

TFF 2\'nci Lig Beyaz Grup\'ta mücadele eden Kastamonuspor 1966, kendi sahasında konuk ettiği Manisaspor’u 5-0 mağlup etti.

19’uncu dakikada Kastamonuspor 1966 atağında Muhammed Haşim sağdan ceza sahasına ortaladı. Ozanın kafa vuruşunda top kaleci Zafer’den döndü. Dönen topa tekrar vuran Ozan topu ağlara gönderdi: 1-0.

68’inci dakikada Kastamonuspor 1966 atağında Ayhan’ın yaklaşık 30 metreden kaleye gönderdiği şut ağlarla buluştu: 2-0.

85’inci dakikada Kastamonuspor 1966 kazandığı serbest vuruşta topun başına Erkan geçti. Erkan’ın kaleye şutunda top ağlarla buluştu: 3-0.

88’inci dakikada Kastamonuspor 1966 atağında Sinan’ın pası ile Muharrem Ozan ceza sahası içinde topal buluştu. Muharrem Ozan yandan sert vuruşu ile topu ağlarla buluşturdu: 4-0.

90’ıncı dakikada Kastamonuspor 1966’nın serbest vuruşunda Erkan’ın ceza sahasına gönderdiği topa kafa vuran Batuhan topu ağlarla buluşturdu: 5-0.

Karşılaşma 5-0 ev sahibi takımın üstünlüğü ile sona erdi.

GÖZYAŞLARI ARASINDA SAHAYI TERK ETTİ

Karşılaşmanın 38’nci dakikasında Kırmızı kart gören Manisaspor’un 18 yaşındaki file bekçisi Zafer Görgen gözyaşları arasında sahayı terk etti. Genç futbolcuyu ev sahibi takım Kastamonuspor 1966’nın futbolcuları teselli etti.

(FOTOĞRAFLI)