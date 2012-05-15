Kastamonu'da üç, Tokat'ta da bir kişi keneden öldü!

Kastamonu Valisi Erdoğan Bektaş, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı sonucu 3 kişinin hayatını kaybettiğini söyledi. Tokat'ta da 28 yaşındaki Ercan Koldan tedavi gördüğü hastanede bugün yaşamını yitirdi.

Söz konusu hastalığın uzun süredir Kastamonu'nun gündeminden düştüğünü ifade eden Bektaş, şöyle konuştu:

“Ancak maalesef bugün itibariyle 3 kaybımız var. Üç vatandaşımızı KKKA hastalığından kaybetmiş durumdayız. Epey de hastanede tedavi altına olan vatandaşımız var. Bir kısmı olumsuz teşhisle taburcu edildi, bir kısmı tedavi edilerek taburcu edildi.

Bir kısmı da olumlu teşhisle hastanede yatıyor. Bu hastalığın kaynağı belli, doğadaki keneyle temastan kaynaklanıyor. Mevsim ilkbahar, vatandaşımız arazide. Dolayısıyla vatandaşımızın çok ciddi şekilde uyarılması gerekiyor. Herkesin korunma tedbirlerini alması gerekiyor. Keneyle temas sağlanmaması gerekiyor, o belli.”

Bektaş, daha çok vatandaşın sıkıntıya düşmemesi için herkesin çevresindeki insanları uyarması gerektiğini kaydetti.

Konuşmanın ardından, İl Sağlık Müdürü Dr. Mustafa Yılmaz, KKKA hastalığıyla ilgili sunum gerçekleştirdi.

Kent merkezinden Saim Şen (53), Azdavay ilçesinden Nigar Orman (48) ve İhsangazi ilçesinden Ayşe Ortaacar'ın (41) KKKA hastalığı teşhisiyle kaldırıldıkları Ankara Numune Hastanesi'nde birer gün arayla hayatlarını kaybettikleri bildirildi.

Bir ölüm de Tokat'tan

Bugün keneden bir ölüm haberi de Tokat'dan geldi. Tokat’ta KKKA hastalığı şüphesiyle Sivas’a sevk edilen 28 yaşındaki Ercan Koldan tedavi gördüğü hastanede bugün yaşamını yitirdi.

Tokat’ın Niksar İlçesi’ne bağlı Yolkonak Beldesi’nde yaşayan evli ve 1 çocuk babası Ercan Koldan’ı, 18 gün önce çobanlık yaptığı Reşadiye İlçesi kırsalında göbeğinden kene ısırdı.

Keneyi farkettikten sonra kendisi kopartıp atan Koldan, bir kaç gün sonra rahatsızlık belirtileri ile Niksar Devlet Hastanesi’ne başvurdu. İlk muayene sonrası KKKA tanısıyla Tokat Devlet Hastanesi’ne sevk edilen Koldan, durumu kötüleşince geçen hafta Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne sevk edildi. Hastanenin enfeksiyon hastlıkları servisinde tedavi altına alınan Ercan Koldan, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak bu sabah yaşamını yitirdi.

Cenazesi yakınları tarafından hastaneden alınarak Niksar İlçesi Yolkonak Beldesi’ne götürülen Koldan burada toprağa verildi.