T24 LogoT24 Logo
Gündem

Kastamonu'da tuğla yüklü TIR devrildi; sürücü öldü

Gürkan YILMAZ/KASTAMONU, (DHA)- KASTAMONU'da devrilen tuğla yüklü TIR'ın şoförü Mustafa Gölet (25), hayatını kaybetti

28 Şubat 2018 12:15

Gürkan YILMAZ/KASTAMONU, (DHA)- KASTAMONU\'da devrilen tuğla yüklü TIR\'ın şoförü Mustafa Gölet (25), hayatını kaybetti.
Kaza, saat 01.00 sıralarında Kastamonu-Ankara karayolu Kayı köyü yakınlarında meydana geldi.  Sinop\'un Boyabat ilçesinden İstanbul\'a tuğla götüren Mustafa Gölet yönetimindeki 57 DU 773 plakalı TIR, sürücünün kontrolünden çıkıp, orta refüje devrildi. Kazada, Mustafa Gölet yaşamını yitirdi. 
İtfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu çıkarılan Mustafa Gölet\'in cenazesi, yapılan incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı. Kaza nedeniyle trafiğe kapanan karayolu, etrafa saçılan tuğlaların temizlenmesinin ardından yaklaşık 1 saat sonra yeniden ulaşıma açıldı. 

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Gürkan YILMAZKASTAMONU DHA KASTAMONUTIRMustafa GöletKazaKastamonuAnkaraKayıSinop BoyabatDUKazadaMustafa Gölet

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

6 köpek ve 14 güvercini zehirleyen kasap serbest bırakıldı: “Korktuğum...

Avrasya Tüneli geçiş ücretlerine yüzde 56 zam...

Mehmet Torun: Ensar Vakfı’na giden bağışın şerefiyesi Kızılay’ın olsun...

Yeşilçam'ın 'Ömercik'i Ömer Dönmez hayatını kaybetti ...

Aslı Bekiroğlu, sosyal medyaya sızan fotoğrafların ardından ilk açıklamayı yaptı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24