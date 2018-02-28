Kastamonu'da tuğla yüklü TIR devrildi; sürücü öldü

Gürkan YILMAZ/KASTAMONU, (DHA)- KASTAMONU\'da devrilen tuğla yüklü TIR\'ın şoförü Mustafa Gölet (25), hayatını kaybetti.
Kaza, saat 01.00 sıralarında Kastamonu-Ankara karayolu Kayı köyü yakınlarında meydana geldi. Sinop\'un Boyabat ilçesinden İstanbul\'a tuğla götüren Mustafa Gölet yönetimindeki 57 DU 773 plakalı TIR, sürücünün kontrolünden çıkıp, orta refüje devrildi. Kazada, Mustafa Gölet yaşamını yitirdi.
İtfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu çıkarılan Mustafa Gölet\'in cenazesi, yapılan incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı. Kaza nedeniyle trafiğe kapanan karayolu, etrafa saçılan tuğlaların temizlenmesinin ardından yaklaşık 1 saat sonra yeniden ulaşıma açıldı.
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