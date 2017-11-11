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Kastamonu'da 'Su samuru' yavrusu ölü bulundu

Gürkan YILMAZ/KASTAMONU, (DHA)- KASTAMONU'nun Abana İlçesi'nde, 'Su samuru' yavrusu ölü bulundu

11 Kasım 2017 14:32

Gürkan YILMAZ/KASTAMONU, (DHA)- KASTAMONU\'nun Abana İlçesi\'nde, \'Su samuru\' yavrusu ölü bulundu. Dünyada nesli tükenme tehlikesi altında olan türlerin kırmızı listesinde yer alan ölü su samuru yavrusu, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesi\'ne teslim edildi.
İlçeden geçen ve Karadeniz\'e dökülen Ezine Çayı\'nda yaşadığı tahmin edilen su samuru yavrusu, dün akşam saatlerinde liman mevksinde yol kenarında cansız halde bulundu. Ölü su samuru ilçedeki bir işyerine götürdü. Haber verilmesi üzerine gelen Kastamonu Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesi ekipleri, yavru su samurunu teslim aldı. Yapılan ilk incelemede hayvanın vücudunda yara izine rastlanmadı. Ölüm nedeni tespit edilemeyen hayvan, veteriner kontrolü için şubeye götürüldü.

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