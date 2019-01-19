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Kastamonu'da su kanalına devrilen TIR'ın sürücüsü yaralandı

Emre ÇİLOĞLU/TOSYA (Kastamonu), (DHA)- KASTAMONU D-100 yolunda, kontrolden çıkan TIR'ın bariyerlere çarpıp ardından su kanalına devrilmesi sonucu, sürücü Serdar M

19 Ocak 2019 04:39

Emre ÇİLOĞLU/TOSYA (Kastamonu), (DHA)- KASTAMONU D-100 yolunda, kontrolden çıkan TIR\'ın bariyerlere çarpıp ardından su kanalına devrilmesi sonucu, sürücü Serdar M., yaralandı. 
Kaza, saat 22.30 sıralarında Tosya ilçesi D-100 yolunda meydana geldi. İstanbul’dan Giresun’a seyir halinde olan Serdar M. yönetimindeki 28 K 6377 plakalı TIR, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu bariyerlere çarparak yol kenarındaki su kanalına devrildi. Kazada sürücü Serdar M. yaralanırken, çevredekiler sağlık ve jandarmaya haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptığı ilk müdahalenin ardından Serdar M.\'yi Tosya Devlet Hastanesi’ne kaldırdı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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