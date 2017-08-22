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Kastamonu'da saman yüklü traktör devrildi

Gürkan YILMAZ/DEVREKANİ (Kastamonu), (DHA) - KASTAMONU'nun Devrekani İlçesi'nde saman yüklü traktörün devrilme anı cep telefonu ile görüntülendi

22 Ağustos 2017 14:05

Gürkan YILMAZ/DEVREKANİ (Kastamonu), (DHA) - KASTAMONU\'nun Devrekani İlçesi\'nde saman yüklü traktörün devrilme anı cep telefonu ile görüntülendi.
Kaza, Devrekani ile Çatalzeytin İlçesi arasındaki yolda meydana geldi. Römorkuna taşıma kapasitesinden fazla saman yükleyen traktör, yolda savrulmaya başladı. Saman balyalarının da yerinden oynamasıyla yolda tehlikeli seyreden traktörü arkasında bulunan otomobildeki yolcu cep telefonuyla kaydetti. Traktör, bir süre sonra virajdan dönerken devrilerek yan yattı. Traktör sürücüsünün yara almadan kurtulduğu kaza görüntülendi.

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