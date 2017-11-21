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Kastamonu'da otomobil, kar küreme aracıyla çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

Gürkan YILMAZ/KASTAMONU, (DHA)- KASTAMONU'nun Ağlı ilçesinde, yolda kar temizliği yapan küreme aracıyla çarpışan otomobilde bulunan Mustafa Bakır öldü, 2 kişi yaralandı

21 Kasım 2017 18:15

Gürkan YILMAZ/KASTAMONU, (DHA)- KASTAMONU\'nun Ağlı ilçesinde, yolda kar temizliği yapan küreme aracıyla çarpışan otomobilde bulunan Mustafa Bakır öldü, 2 kişi yaralandı.
Kaza, Ağlı ile Küre ilçeleri arasındaki yolun Ketenciler Mahallesi, Tekke Küme Evleri mevkiinde meydana geldi. Enver Küçük yönetimindeki 37 DZ 138 plakalı otomobil, karla kaplı zeminde kayarak kontrolden çıktı. Otomobil, yolda kar temizliği yapan Karayolları 15\'inci Bölge Müdürlüğü\'ne ait 37 PK 280 plakalı kar küreme aracının ön tarafındaki bıçak kısmına çarptı. Otomobilde bulunan Mustafa Bakır, olay yerinde yaşamını yitirdi, sürücü Enver Küçük ile arka koltukta oturan Mehmet Kılıç yaralandı. Yaralılar, Kastamonu Devlet Hastanesi\'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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