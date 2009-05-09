Kastamonu’da kaza: 1 ölü

Kastamonu’da aşırı hız ve dikkatsizlik sonucu iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü.



Kaza, gece yarısı sıralarında Kastamonu- Devrekani Karayolu'nun 20'nci kilometresindeki Gelin Dağı yakınlarında meydana geldi. Kent merkezinden Devrekani yönüne giden 51 yaşındaki Hasan Kayahan yönetimindeki 34 VS 8818 plakalı otomobille karşı yönden gelen 64 yaşındaki Eşref Uluçay yönetimindeki 37 PS 627 plakalı otomobil aşırı hız ve dikkatsizlik sonucu çarpıştı. Kazada, araç içerisinde sıkışan Eşref Uluçay ağır yaralandı. İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu çıkarılan Ulubay, kaldırıldığı Dr. Münif İslamoğlu Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahaleye karşın kurtarılamadı.



Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan yol araçların kaldırılmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.