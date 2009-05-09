T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Kastamonu’da kaza: 1 ölü

09 Mayıs 2009 06:41

Kastamonu’da aşırı hız ve dikkatsizlik sonucu iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü.

Kaza, gece yarısı sıralarında Kastamonu- Devrekani Karayolu'nun 20'nci kilometresindeki Gelin Dağı yakınlarında meydana geldi. Kent merkezinden Devrekani yönüne giden 51 yaşındaki Hasan Kayahan yönetimindeki 34 VS 8818 plakalı otomobille karşı yönden gelen 64 yaşındaki Eşref Uluçay yönetimindeki 37 PS 627 plakalı otomobil aşırı hız ve dikkatsizlik sonucu çarpıştı. Kazada, araç içerisinde sıkışan Eşref Uluçay ağır yaralandı. İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu çıkarılan Ulubay, kaldırıldığı Dr. Münif İslamoğlu Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahaleye karşın kurtarılamadı.

Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan yol araçların kaldırılmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Isparta Şehir Hastanesi’nde özel güvenlik, gazeteciye saldırdı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Trump, Türkiye'ye yaptırım uygulanmasını öngören 738 milyar dolarlık bütçe tasarısına...

AKP'nin Volkswagen'e jesti uluslararası politikaya takıldı...

Sayılarla seks: 2019'da ortalama cinsel ilişki ne kadar sürdü?...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24