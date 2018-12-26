Kastamonu'da kar, 215 köy yolunu ulaşıma kapattı

Gürkan YILMAZ/KASTAMONU, (DHA)- KASTAMONU\'da etkili olan kar yağışı nedeniyle 215 köy yolu ulaşıma kapandı.

Kentte özellikle yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı ulaşımda aksamalara neden oldu. Karayolları ekipleri ilçe yollarında kar temizleme ve tuzlama çalışması yaptı. Kar nedeniyle köy yolları da ulaşıma kapandı. Kastamonu merkez ilçede 40, Ağlı’da 5, Araç’ta 25, Azdavay\'da 16, Cide\'de 21, Çatalzeytin\'de 10, Devrekani\'de 10, Doğanyurt’ta 7, İnebolu’da 20, Küre\'de 27, Pınarbaşı’nda 7, Şenpazar’da 8, Taşköprü’de 15, Tosya’da 4 olmak üzere toplam 215 köy yolu kardan kapandı. İl Özel İdare ekipleri kapalı köy yollarını ulaşıma açmak için çalışmalarını sürdürüyor.



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