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Kastamonu'da hafif ticari araç devrildi: 1 ölü, 4 yaralı

Gürkan YILMAZ/KASTAMONU, (DHA) - KASTAMONU'da bu sabah kontrolden çıkıp devrilerek 50 metre sürüklenen hafif ticari araçta bulunan 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

05 Eylül 2017 14:50

Gürkan YILMAZ/KASTAMONU, (DHA) - KASTAMONU\'da bu sabah kontrolden çıkıp devrilerek 50 metre sürüklenen hafif ticari araçta bulunan 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.
Kaza, sabah Kastamonu-İnebolu yolunun Devrekani kavşağında meydana geldi. Kastamonu yönüne giden Ahmet Ersöz yönetimindeki 37 DL 576 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün kontrolünden çıkarak orta refüje çarpıp devrildi. Yolda yaklaşık 50 metre sürüklenen aracın altında kalan 46 yaşındaki Kıymet Şahin, hayatını kaybetti. Sürücü Ahmet Ersöz, Nermin Ersöz, 12 yaşındaki Emirhan Ersöz ve 9 yaşındaki Emre Ersöz hafif yaralandı. Yaralılar Kastamonu Devlet Hastanesi\'nde tedavi altına alındı.
Araçtakilerin Küre İlçesi\'nden Kastamonu Devlet Hastanesi\'ne muayene için gittiği öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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