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Kastamonu'da fuhuş operasyonu: 10 gözaltı

Emre ÇİLOĞLU/TOSYA (Kastamonu), (DHA)- KASTAMONU’nun Tosya ilçesinde şafak vakti yapılan operasyonda 4’ü kadın 10 kişi ‘fuhşa teşvik, aracılık ve zorlama’ suçundan gözaltına alındı

03 Aralık 2018 15:08

Emre ÇİLOĞLU/TOSYA (Kastamonu), (DHA)- KASTAMONU’nun Tosya ilçesinde şafak vakti yapılan operasyonda 4’ü kadın 10 kişi ‘fuhşa teşvik, aracılık ve zorlama’ suçundan gözaltına alındı.
Tosya İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri, sabaha karşı saat 06.15’te, ilçe merkezinde eş zamanlı fuhuş operasyonu düzenledi. Düzenlenen baskınlarda, Kırgızistan, Azerbaycan, Özbekistan ve Türkmenistan uyruklu 4’ü yabancı uyruklu kadın olmak üzere 10 kişi gözaltına alındı. Polis, N.D. (24), M.R. (28), İ.R. (39), N.Z. (24) kadınlar ile M.S., H.D., D.T., H.A., T.Ö., O.K.\'yi ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürülerek haklarında işlem başlattı.

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