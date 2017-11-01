T24 LogoT24 Logo
Gündem

Kastamonu'da FETÖ'den 8 avukata gözaltı

Gürkan YILMAZ/KASTAMONU, (DHA)- KASTAMONU'da, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 8 avukat gözaltına alındı

01 Kasım 2017 13:16

Gürkan YILMAZ/KASTAMONU, (DHA)- KASTAMONU\'da, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 8 avukat gözaltına alındı.
Kastamonu Cumhuriyet Başsavcılığı\'nın yürüttüğü soruşturmada, 8 avukat hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin, sabah saatlerinde düzenlediği operasyonda avukatlar evlerinde gözaltına alındı. Avukatların ev ve işyerlerinde yapılan aramalarda bazı belge ve dökümanlara el konuldu. Şüpheli avukatlar, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra emniyete götürüldü.
 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Gürkan YILMAZKASTAMONU DHA KASTAMONU FETÖPDYKastamonu Cumhuriyet BaşsavcılığıEmniyet Müdürlüğü Terörle MücadeleAvukatların

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

AFAD Elazığ depremi için nakdi yardım kampanyası başlattı...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem | Yaşamını yitirenlerin sayısı 39'a yükseldi...

HDP Elazığ heyeti: Gelen yardımlar AKP ilçe başkanları tarafından sadece...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24