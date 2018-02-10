Kastamonu'da doğum sonrası fenalaşan kadın öldü

Gürkan YILMAZ/KASTAMONU, (DHA)- KASTAMONU\'da Şaziye Emük (38), özel bir hastanede yaptığı doğumun ardından fenalaşarak hayatını kaybetti.

Cide ilçesindeki bir eczanede kalfa olarak çalışan Şaziye Emük, dün gece doğum sancısı tutunca yakınları tarafından İlçe Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Ancak hastanede doğum uzmanı doktor bulunamayınca Şaziye Emük ambulansla Kastamonu merkezde bulunan özel bir hastaneye sevk edildi. Emük, burada sezaryenle yaptığı doğum sonrası erkek bir çocuk dünyaya getirdi. Doğumun ardından fenalaşıp, yoğum bakım ünitesine alınan Şaziye Emük, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Yeni doğan ilk çocuğu ise yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı.

Hastane morgundan alınan Şaziye Emük\'ün cenazesi, Cide ilçesi Kemerli Mahallesi\'nde bugün öğle namazına sonrası kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

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