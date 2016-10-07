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Yaşam

Kastamonu'da doğan kedinin 3 gözü, 2 burnu var!

Kastamonu’da, 3 gözü ve 2 burunu olarak dünyaya gelen kedinin sağlık durumunun iyi olduğu ifade edildi

07 Ekim 2016 23:18

Hayvanları Koruma Derneği Kastamonu Şube Başkanı Ayten Kökgöz’e ait ‘Yadigar’ isimle kedi, üç tane yavru kedi doğurdu. Yavru kedilerden bir tanesi, dünyaya 3 göz ve 2 burunlu olarak geldi. Veteriner hekim tarafından muayene edilen yavru kedinin şuanda sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

 

"Çok şaşırdım"

 

Hayvanları Koruma Derneği Kastamonu Şube Başkanı Ayten Kökgöz, sabah iş yerine geldiğinde bir süredir beslediği ‘Yadigar’ isimli kedinin doğum yaptığını gördüğünü belirterek, “Yavru kedileri inceledim. Yavru kedilerden bir tanesinin 3 gözlü ve 2 burunlu dünyaya geldiğini gördüm. Görünce çok şaşırdım” dedi.

 

Sağlığı iyi

 

Yavru kediyi veteriner hekime muayene ettirdiğini ve sağlık durumunun ise şu anda iyi olduğunu söyleyen Kökgöz, “Yavru kediyi görünce çok şaşırdım. Yavru kedinin 3 gözü ve 2 burnu vardı. Ağzı da normalden daha büyük. İlk defa böyle bir şeyle karşılaştım. Genelde 4 gözlü kediler falan görmüştüm ama 3 gözlü ve 2 burunlu kedi şimdiye kadar görmemiştim. İnşallah yavru kedinin yaşaması için çalışacağım. Ama bu şekilde doğan kedilerin pek yaşamadığını biliyorum” diye konuştu.

 

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