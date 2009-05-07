Kastamonu'da cinayet: 2 ölü, 2 yaralı

Kastamonu'nun Devrekani ilçesinde yengesi ve yengesinin annesini öldüren şahıs, abisi ve yengesinin kardeşini deyaraladı.



İddiaya göre, 27 yaşındaki İzzet B, Devrekani ilçesine bağlı Balabanlar köyünde, henüz belirlenemeyen bir nedenle yengesi Selma B. ve yengesinin annesi Mahiye Tavil'i av tüfeğiyle vurarak öldürdü.



İzzet B, daha sonra Seydiler ilçesine giderek, yengesinin kardeşi Yunus Tavil'i yaraladı. Olayda araya girmek isteyen ağabeyi Mahir B. de hafif yaralandı.



Mahiye Tavil ve kızı Selma B'nin cesetleri, Devrekani İlçe Devlet Hastanesi morguna götürülürken, yaralılardan Yunus Tavil, Kastamonu Dr. Münif İslamoğlu, Mahir B. ise Devrekani İlçe devlet hastanelerinde tedaviye alındı.



İzzet B, olaydan bir süre sonra cinayette kullandığı iddia edilen av tüfeğiyle jandarmaya teslim oldu.



