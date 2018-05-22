Kastamonu'da CHP'lilerden İnce'nin seçim kampanyasına bağış

Gürkan YILMAZ/KASTAMONU (DHA)-CUMHURİYET Halk Partisi (CHP) Kastamonu İl ve Merkez İlçe Başkanlığı, CHP\'nin Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce\'nin seçim kampanyasına bağışta bulundu.

İş Bankası Kastamonu Şubesi\'nde buluşan CHP\'liler, Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce\'nin hesabına bağış yaptı. Konuyla ilgili açıklama yapan CHP Kastamonu İl Başkanı Hikmet Erbilgin, “Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce’ye destek olmak için buradayız. Herkes ekmeğinden, sofrasından artırdığıyla destek olmaya geldi. Bütün Kastamonuluları destek olmaya davet ediyoruz. Muharrem İnce işçinin, emekçinin, dar gelirlinin adayı. Bu yönüyle herkes rızkından artırıp, buraya geliyor” dedi.

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