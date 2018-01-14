Kastamonu'da başlayan Eyüpsultan Belediyesi'nin Kış Gençlik Kampı yarın sona eriyor

İSTANBUL, (DHA)- EYÜPSULTAN Belediyesinin ödüllü projesi 5-25 yaş arası yaygın eğitim programı Simurg\'un, bu sene Kastamonu\'da erkek öğrencilere yönelik düzenlediği Kış Gençlik Kampı sürüyor.

Perşembe sabahı yola çıkan Simurglu öğrenciler, akşam saatlerinde Kastamonu\'nun Yolkonak beldesinde bulunan Gençlik ve Spor Bakanlığı\'na ait Yolkonak Kampı\'na ulaştı. Dinlenen ve akşam yemeğini yiyen öğrenciler, daha sonrasında öğretmenleri eşliğinde kampı tanıma fırsatı buldu.

OKÇULUKTAN FUTBOLA, BASKETBOLDAN PAİNTBALL\'A BİRÇOK AKTİVİTE

Ertesi gün sabah koşusu ve ardından kahvaltı ile kampa başlayan öğrenciler; okçuluktan futbola, basketboldan paintball\'a kadar takım oyununu ve arkadaşlık bilincini geliştiren birçok etkinliğe katıldı. El sanatları gibi etkinlikler ile hem el becerilerini hem de odaklanma kabiliyetlerini güçlendirdi. Bisiklet süren ve kamp içerisinde koşuya çıkan öğrenciler hem temiz havanın keyfini çıkardı hem de atletik yönlerini kuvvetlendirdi.

\"GENÇLERİMİZE YÖNELİK ETKİNLİKLERİMİZ ARTARAK DEVAM EDECEK\"

Kampın 3. gününde Eyüpsultan Belediye Başkanı Remzi Aydın, gençleri ziyaret etti. Gençlere yönelik etkinliklerinin artarak devam edeceğini ifade eden Remzi Aydın, gençlerin etkinliklerden memnun olmasının kendisini de mutlu ettiğini belirtti. Paintball oynayan gençler ile bir süre sohbet eden Başkan Aydın, paintball silahı ile birkaç atış gerçekleştirdi.

Kapalı alanda masa tenisi oynayan gençler ile de bir süre masa tenisi oynayan Belediye Başkanı Remzi Aydın, daha sonrasında tesisi gezdi. Kastamonu\'nun Yolkonak beldesinde süren Simurg Kış Gençlik Kampı, yarın son bulacak.

(FOTOĞRAFLI)