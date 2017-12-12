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Kastamonu'da ATM'den müşterilerin bilgilerini kopyalarken yakalandılar

Gürkan YILMAZ/KASTAMONU, (DHA)- KASTAMONU’da, ATM'lere yerleştirdikleri düzenekle banka ve kredi kartı bilgilerini kopyalayan 4 kişi suçüstü yakalandı

12 Aralık 2017 19:50

Gürkan YILMAZ/KASTAMONU, (DHA)- KASTAMONU’da, ATM\'lere yerleştirdikleri düzenekle banka ve kredi kartı bilgilerini kopyalayan 4 kişi suçüstü yakalandı. Sorgularının ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, tutuklandı.
Kastamonu\'da Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, ATM\'lere yerleştirdikleri düzenekle banka ve kredi kartı bilgilerini kopyalayan Ö.K., O.S.E., M.K. ve İ.G.\'yi suçüstü yakaladı. Şüphelilerin yanında bulunan 4 adet cep telefonu, 1 adet kart kopyalama aparatı, 1 adet micro kamera ve diğer malzemelere de incelenmek üzere el konuldu. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Şüphelilerin daha öncede İstanbul, Kocaeli, Niğde, Yozgat, Edirne ve Çorum illerinde de ATM\'lere kart kopyalama aparatı taktıkları ve bu yolla birçok vatandaşı mağdur ettikleri öğrenildi.

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