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Kastamonu'da 5 aracın karıştığı zincirleme kaza: 6 yaralı

Emre ÇİLOĞLU/TOSYA, (DHA)- KASTAMONU’nun Tosya ilçesi D-100 karayolunun 14

20 Ekim 2018 20:59

Emre ÇİLOĞLU/TOSYA, (DHA)- KASTAMONU’nun Tosya ilçesi D-100 karayolunun 14. kilometresinde meydana gelen trafik kazasında 5 araç birbirine girdi, 6 kişi yaralandı.
İstanbul yönünden Samsun istikametine seyir halinde olan Oral Ç. idaresindeki 61 AAB 524 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybederek bariyerlere çarptı. Yağmur nedeniyle yolun kaygan olmasının da etkisiyle 4 araç daha kazaya karıştı. Zincirleme kazada Leyla C.,  Emin C., Ramis D., Celal A., Naciye G. ve Semih K. yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerinin müdahalesi sonrasında Tosya Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı.
Kaza sonrası D-100 karayolu kısa süreli araç trafiğine kapandı.
FOTOĞRAFLI

 

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