Kastamonu'da 26 kilo uyuşturucu ele geçirildi

Kastamonu'da polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 26 kilo esrar ele geçirildi. 1 kişinin tutuklandığı operasyonla ilgili 1 zanlının da arandığı bildirildi.



Kastamonu Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, S.K isimli bir kişinin İstanbul'a esrar götüreceği bilgisi üzerine teknik takibe başladı. S.K.'yı İstanbul'a gitmek üzeri bindiği otobüste yakalayan polis, yaptığı üst aramasında 1 kilo 50 gram esrar ele geçirdi. Ele geçen esrar maddesi ile birlikte operasyonu derinleştiren polis, S.K.'nın N.Ç ile birlikte hareket ettiğini tespit etti. Cumhuriyet Savcılığı'ndan alınan arama kararı ile birlikte N.Ç.'nin kullandığı evlerde yapılan aramada ise 25 kilogram daha esrar ele geçirildi. Ele geçen toplam 26 kilo esrarın, Kastamonu Emniyet Müdürlüğü'nün son yıllarda yakaladığı en büyük ikinci miktardaki uyuşturucu operasyonu olduğu bildirildi.



Gözaltına alınan S.K. polisteki işlemlerinin ardından çıkartıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla ilgili N.Ç.'nin ise arandığı bildirildi. (DHA)



