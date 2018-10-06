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Kastamonu'da 20 kişi mantardan zehirlendi

Gürkan YILMAZ/KASTAMONU (DHA)-KASTAMONU'da yedikleri mantarlardan zehirlenen 20 kişi mide bulantısı ve karın ağrısı şikayetiyle hastaneye başvurdu

06 Ekim 2018 16:12

Gürkan YILMAZ/KASTAMONU (DHA)-KASTAMONU\'da yedikleri mantarlardan zehirlenen 20 kişi mide bulantısı ve karın ağrısı şikayetiyle hastaneye başvurdu.
Kastamonu kent merkezi ve Şenpazar ile Daday ilçelerinde yaşayan 20 kişi dün mide bulantısı, karın ağrısı ve göz yaşarması şikayetiyle Kastamonu Devlet Hastanesi\'ne başvurdu. Burada yapılan tahlillerde 20 kişinin yedikleri mantardan zehirlendikleri tespit edildi. Zehirlenen 20 kişiden çoğunun ilk müdahalenin ardından taburcu edildiği, bazılarının ise tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Yetkililer Kastamonu\'da son günlerde artan mantar zehirlenmelerine karşı vatandaşları uyardı.

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