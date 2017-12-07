Kastamonu’da 2 katlı ev ile samanlık yandı

Hüseyin DOĞAN/TAŞKÖPRÜ (Kastamonu), (DHA) - KASTAMONU\'nun Taşköprü ilçesine bağlı Esenlik köyünde çıkan yangında, 2 katlı ev ile 1 samanlık kullanılmaz hale geldi.

Taşköprü\'ye 25 kilometre uzaklıktaki Esenlik köyünde Süleyman Çamyaran\'a ait evde yangın çıktı. Köylülerin ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen Taşköprü Belediyesi itfaiye ekipleriyle Taşköprü Orman İşletmesi\'ne ait ekipler, alevlere müdahale ederek yangını söndürdü. Çamyaran\'a ait 2 katlı ev ile samanlığın kullanılmaz hale geldiği yangında, dumandan etkilenen bir itfaiye erine, hazır bekleyen ambulansta müdahale edildi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

8 GÜNDE 2 TARİHİ KONAK İLE 6 EV YANDI

Kastamonu\'da son 8 günde çıkan yangınlarda 2 tarihi konak, 6 ev, 1 ahır ve 1 samanlık yanarken, 2 kişi hayatını kaybetti, 16 hayvan da telef oldu.

Geçen 29 Kasım\'da merkeze bağlı Bürme köyü Kuzuören Mahallesi\'nde çıkan yangında, 2 ev kullanılmaz hale gelmiş, evlerden birinde yaşayan Çataloğlu ailesinden 12 yaşındaki Serdar Çataloğlu\'nun cesedine ulaşılırken, aynı aileden 4 kişi ise sırra kadem basmıştı.



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