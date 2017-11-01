Kastamonu'da 2 kamyon çarpıştı: 3 yaralı

Emre ÇİLOĞLU/TOSYA (Kastamonu), (DHA)- KASTAMONU\'nun Tosya ilçesinde 2 kamyonun çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 14.30 sıralarında Tosya ile Kastamonu arasındaki yolda meydana geldi. Tosya yönüne giden 42 yaşındaki Şakir Gündoğdu\'nun kullandığı 37 LJ 924 plakalı pancar küspesi yüklü kamyon, iddiaya göre freninin boşalması sonucu, önde giden taş ve kum yüklü 28 yaşındaki Selim Morkoç yönetimindeki 37 ET 835 plakalı Tosya Belediyesi\'ne ait kamyona çarptı.

İkisi de devrilen, birisi ters dönen kamyonların sürücüleri Şakir Gündoğdu, Selim Morkoç ve yanında bulunan 38 yaşındaki Kazım Ertuğrul Ertaş yaralandı. Ambulanslarla Tosya Devlet Hastanesi\'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Kaza nedeniyle yol bir süre ulaşıma kapandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.



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