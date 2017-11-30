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Kastamonu'da 2 ev yandı, 5 kişilik aile kayıp (4)

HAYVAN HIRSIZLIĞI ŞÜPHESİ 5 kişilik Çataloğlu Ailesi'nin yanan evinin enkazında, arama çalışmalarına akşam saatlerinde ara verildi

30 Kasım 2017 21:39

HAYVAN HIRSIZLIĞI ŞÜPHESİ
5 kişilik Çataloğlu Ailesi\'nin yanan evinin enkazında, arama çalışmalarına akşam saatlerinde ara verildi. Gün boyu yapılan aramalarda Serdar Çataloğlu\'na ait olduğu değerlendirilen kemik ve kafatası dışında ailenin diğer 4 ferdi ile ilgili iz bulunamadı. Ekipler, buradan, yan tarafta yanan boş evin enkazına geçerek arama çalışması başlattı. Kayıp aile üyelerinin yangın sırasında burada olma ihtimaline karşı arama yapılıyor.
Öte yandan, Fazıl Çataloğlu\'nun orman yolunda terk edilmiş halde bulunan traktöründeki incelemeye de ara verildi. İlk incelemede, traktörün üst brandasının yandığı, römorkta ise küçükbaş hayvanların bulunduğu belirlendi. Römorktaki hayvanlardan bazılarının atlayıp çevrede otlarken köylüler tarafından görülmesi üzerine, traktörün bulunduğu ortaya çıktı.
Fazıl Çataloğlu\'nun küçükbaş hayvanları, yangından 1 gün önce satın aldığı öğrenildi. Olayın, hayvan hırsızlığı sonucu gerçekleşmiş olabileceği üzerinde durulurken, aile ile husumetleri olduğu ileri sürülen bazı kişiler de ifadeye çağrıldı. Olayla ilgili araştırma ve soruşturma sürdürülüyor.
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