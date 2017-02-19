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Yaşam

Kastamonu'da 163 köy yolu ulaşıma kapandı

Kötü hava koşulları ulaşımı olumsuz etkiliyor

19 Şubat 2017 01:23

Kastamonu İl Özel İdaresinden aldığı bilgiye göre, etkili kar yağışı, özellikle şehrin yüksek rakımlı ilçelerindeki köylere ulaşımda aksamalara yol açıyor.

Kar nedeniyle, Ağlı'da 6, Azdavay'da 15, Bozkurt'ta 10, Cide'de 8, Çatalzeytin'de 12, Daday'da 15, Devrekani'de 19, Doğanyurt'ta 5, İnebolu'da 21, Küre'de 22, Pınarbaşı'da 8, Seydiler'de 9, Şenpazar'da 11 ve Taşköprü'de 2 köye ulaşım sağlanamıyor.

Ekiplerin yoğun çalışmaları sayesinde, dün 338 olan kapalı köy yolu sayısı 163'e düşürüldü.

Ekiplerin kapalı köy yollarını açma çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi. 

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