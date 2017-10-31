Kastamonu merkezli 3 ilde DEAŞ operasyonu: 3 gözaltı

Gürkan YILMAZ/KASTAMONU, (DHA)- KASTAMONU merkezli 3 ilde, terör örgütü DEAŞ\'a yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan Irak uyruklu 3 kişi, adliyeye sevk edildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, ihbar üzerine Muhammed M.\'yi kent merkezinde gözaltına aldı. Şüphelinin ifadesi doğrultusunda soruşturmayı derinleştiren polis, Mazın A.\'yı Düzce, Majo K.\'yı da Çankırı\'da düzenlenen operasyonla gözaltına aldı. Emniyette işlemleri tamamlanan Irak uyruklu 3 şüpheli, \'DEAŞ silahlı terör örgütü üyesi olma\' suçundan adliyeye sevk edlidi.
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