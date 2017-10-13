Kastamonu Küre'de MHP'den 100 istifa

MHP’den ihraç edilen Meral Akşener’in yeni parti çalışmalarına başlamasının ardından, MHP’de istifalar devam ediyor. Kastamonu’nun Küre ilçesinde MHP İlçe Başkanı Muammer Türkoğlu ile birlikte 100 üye, partiden istifa etti.

Akşener’in kuracağı partiye destek vereceklerini açıklayan Türkoğlu, şunları söyledi:

"MHP Genel Merkezi, baştan itibaren demokratik ve meşru bir hak olan kongre talebini ihanetle eş tutmuş, kongre talep edenlere akıl almaz iftira ve hakaretlerde bulunmuştur. Yaşanılan bu süreç ve referandum süreci, MHP Genel Merkezi ile yollarımızın tamamen ayrıştığını, ülkü ve gönül birlikteliğimizin kalmadığını net olarak ortaya çıkarmıştır. Bu nedenle sayın Meral Akşener’in kuracağı yeni partiye destek vereceğimizi kamuoyu ile paylaşıyoruz."