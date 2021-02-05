Kastamonu-Kayseri arasında pastırma polemiği zam getirdi

Kastamonu pastırmasına 20 lira zam geldi, kilosu 180 liraya yükseldi. Söz konusu zammın Kayseri ile girilen 'pastırma polemiği' sonrasında ünlü gurmelerin Kastamonu'nu işaret etmesinin ardından yapıldığı belirtiliyor.

Gurme Vedat Milor’un düzenlediği ‘Kayseri pastırması mı? yoksa Kastamonu pastırması mı?’ diyerek düzenlediği anketin ardından Kastamonulular ile Kayserililer tekrar karşı karşıya gelmişti. "Kayseri mi, yoksa Kastamonu mu?" Tartışmalarının devam ettiği sırada Kastamonulu pastırma üreticileri zam yaptı.

Kastamonu pastırması, geçen yıl iki defa zam görmüştü. Geçen yılın başında 140 liradan satılan Kastamonu pastırması, 20 lira zamlanarak 160 liradan satılmaya başlanmıştı. Vedat Milor’un anketinin ardından satışların artmasıyla birlikte halen tartışmaları devam ederken pastırmaya bir zam daha geldi. 20 lira daha zamlanan Kastamonu pastırması, 180 liradan satılmaya başlandı. 150 liraya satılan Ekmeklik Kastamonu pastırması ise, önce 170 liraya ardından da 190 liraya fiyatı yükseldi. (İHA)