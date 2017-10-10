Kastamonu iş dünyası KASTEXPO ile vitrine çıkıyor

İstanbul 10 Ekim ,(DHA) - Kastamonu iş dünyasının buluşacağı Türkiye’nin ilk şehir konseptli fuarı olan KASTEXPO, ülke ekonomisine yön veren birçok büyük firmanın katılımıyla düzenleniyor.

27-30 Aralık tarihleri arasında İstanbul Fuar Merkezi’nde KASİAD – Kastamonulu Sanayici ve İş Adamları Derneği ile İstamonu Fuarcılık iş birliğinde organize edilen KASTEXPO fuarı, aralarında ilk 500 sanayi kuruluşu arasında yer alan firmaların da bulunduğu önemli markalara ev sahipliği yapacak.

KASİAD Genel Başkanı Ayhan Aslan, düzenlenen fuarın sadece Kastamonu sanayi ve iş dünyasından ibaret olmadığını ifade ederek ülke ekonomisine büyük katkılar sunan dev firmaların da katılımcı olarak bu sinerjiye destek verdiklerini belirtti.

Kastamonu’nun yalnızca medeniyetler beşiği olmadığını, tarihten günümüze ticaret ve sanayinin de en önemli merkezlerinden biri olduğunu söyleyen Ayhan Aslan, Anadolu’nun kuzeye açılan kapısı olan kentin İstanbul’dan da dünyaya açılacağını vurguladı.

KASTEXPO Fuarı\'na şu ana kadar katılım sağlayan firmaların ticari hacmi konusunda da bilgi veren Aslan, “Fuara katılan firmalar 7 milyar dolarlık iş hacmine sahip. Faaliyet alanı toplamı 2,5 milyon metrekareyi bulan firmalarda 30 bini aşkın istihdam sağlanıyor” dedi.

Türkiye’nin ilk karma şehir konseptli sanayi fuarının KASTEXPO olduğunu söyleyen Aslan, “Ülke ekonomisine yön veren Kastamonulu iş adamları yeni iş fırsatları, iş forumları ve iş birlikleri için önemli adımlar atacağı KASTEXPO ile değerli bir platformun temelini de atmış olacaklardır. Türkiye’nin ilk karma şehir konseptli sanayi fuarı KASTEXPO, ihracatın ve üretimin önemli firmalarına da ev sahipliği yapacak, ülke ekonomisine yansımalarını da bu organizasyonla görme fırsatı sunacaktır. Şu an katılım noktasında yüzde 70 gerçekleşme oranına ulaşılmış olması da bu fuarın Kastamonu iş dünyasında karşılık bulduğu anlamını içermektedir” diye konuştu.

KASTEXPO fuarına katılımın devam ettiğini ifade eden Aslan, fuara dahil olmak isteyen firmaların detaylı bilgiyi fuarın kurumsal internet sitesi kastexpo.org üzerinden edinebileceklerini sözlerine ekledi.

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