Kastamonu’da bir köy karantinaya alındı; 6 okulda yüz yüze eğitime ara verildi

Artan Koronavirüs vakaları nedeniyle Kastamonu’nun Cide ilçesindeki Kuşkayası köyü karantinaya alınırken, Küre ilçesinde de altı okulda yüz yüze eğitime ara verildi.

Cide İlçe Hıfzıssıhha Kurulunca, son dönemde artan vaka sayıları nedeniyle ilçeye bağlı Kuşkayası köyünün 10 gün karantina altına alınmasına karar verdi. Ayrıca karantinanın köy merkezinde uygulanacağı ve mahallelerinde ise karantina karanının bulunmadığı belirtildi. Karantina kararıyla birlikte giriş çıkışlara izin verilmeyen köy merkezinde güvenlik ve sağlık ekiplerinin önlem aldığı kaydedildi.

Küre ilçesinde de korona virüs tedbirleri kapsamında altı okulda eğitim öğretimin uzaktan yapılması kararlaştırıldı. Küre İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararınca, bazı okullarda öğrenci ve öğretmenlerde temaslı ve pozitif vakalar bulunduğu gerekçesiyle, yüz yüze eğitime ara verildiği belirtildi.

Vaka sayılarındaki artış nedeniyle Küre Anaokulu, Cumhuriyet İlkokulu, Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu, Yatılı Bölge Ortaokulu, Çok Programlı Anadolu Lisesi ve Çaybükü Yayla İlkokulu’nda eğitim öğretimin 14 Nisan’a kadar uzaktan devam etmesi kararlaştırıldı.