Kastamonu'da AKP'li ve MHP'liler arasında zimmet davası

Kastamonu Doğanyurt Belediyesi’nde MHP'li meclis üyesi Mustafa Hamdullah Kayıran, AKP'li belediye tarafından alınmış gibi fatura düzenlenen binlerce liralık malzemenin aslında belediyeye gelmediğini belirledi. AKP'li Doğanyurt Belediye Başkanı Ahmet Kaya hakkında “zimmet ve evrakta sahtecilik” iddiasıyla savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Sözcü’de yer alan habere göre, Kastamonu'da AKP'li Doğanyurt Belediyesi'nin işlemleri yargıya taşındı. Belediye tarafından alınmış gibi fatura düzenlenen binlerce liralık malzemenin aslında alınmadığını ortaya çıkaran Belediye Meclis ve Denetim Kurulu üyesi MHP'li Mustafa Hamdullah Kayıran, Başkan Ahmet Kaya hakkında “Zimmet ve evrakta sahtecilik” iddiaları ile suç duyurusu yaptı. Denetim Kurulu raporunda şu tespitler yer aldı:

Suç duyurusunda MHP'li Mustafa Hamdullah Kayıran ‘müşteki' olarak yer aldı. Dilekçenin ‘şüpheli' bölümünde ise AKP'li Belediye Başkan Ahmet Kaya'nın adı bulunuyor. Fatura tarihlerinde, faturada belirtilen malların belediyeye girişi yapılmamıştır. Denetim Komisyonu tarafından Belediye Başkanlığı'na rapor sunulduktan sonra apar topar malzeme teminine geçilmiştir.

"Zorla imzaladım"

6 fatura usulsüz düzenlenmiş, ödemeleri usulsüz yapılmıştır. Doğrudan temin alımlarında 35 bin TL sınır olması sebebiyle, tek faturada alınması mümkün olmayan malzemeler, parça parça ve aynı tarihte kesilmek suretiyle usulsüzlük yapılmıştır. Malların eksiksiz alındığına yönelik sahte evrak tanzim edilmiştir.

293 bin 677 TL meblağ karşılığı mal ve malzemelerin belediye depolarında mevcut olmaması sebebiyle zimmet suçu oluşmaktadır. Malzemelerin alımından sorumlu S.D. adlı personel, “Başkanı uyardım ancak yine de imza atmamı istedi. Başkana karşı gelemezdim” demiştir.