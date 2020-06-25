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Kastamonu'da 514 yıllık camiye restorasyon yerine badana yapıldı iddiası

25 Haziran 2020 09:53

Kastamonu şehir merkezinde 1506 yılında inşa edilen Nasrullah Camii’ne restorasyon yerine badana yapıldığı iddiası sosyal medyada büyük tepkilere neden oldu.

Arkeofili'den Erman Ertuğrul'un haberine göre, 1506 yılında Kadı Yakupoğlu Nasrullah tarafından yaptırılan Nasrullah Camii, 2014 yılında onarım ve restorasyon şartıyla devri yapılarak özel bir firmaya kiraya verildi. İki yıl süren restorasyon çalışmaları sonucunda cami 2016 yılında yeniden ibadete açıldı.

Ancak Kastamonu’nun önemli simgelerinden biri olan caminin eski ve yeni görüntüleri arasındaki fark, görenleri hayrete düşürdü. Restorasyon çalışmalarından sonra ünlü hattat Ahmet Şevket Efendi tarafından yapılan süslemeler ve hatların birçoğunun kaybolduğu iddia edildi.

Restorasyonu gerçekleştiren firma Gürsoy Grup'un resmi web sitesinde söz konusu restorasyon ile ilgili şu bilgiler yer alıyor:

“Caminin restorasyon çalışmaları kapsamında, çimento esaslı derz ve sıvalar temizlenmiştir. Cami içinde kubbe ve duvarların tamamında sıva raspaları sonucu, 19. yüzyıla tarihlenen kalem işlerine ulaşılmış, elde edilen bulguların konservasyonu yapılarak koruma altına alınmıştır. Kurşun çatı örtüsü özgün çatı kasnakları açığa çıkartılarak, kurşun kaplama yenilenmiştir. Özgün ahşap tavan ve kapı korkuluklarının temizlikleri yapılmış ve tamamlanarak korunmuştur. Son cemaat mahallinde bulunan muhdes demir doğramalar sökülerek cephe düzeni ile uyumlu şeffaf doğramalar ile kapatılmıştır. Daha önce geçirdiği onarımlar nedeniyle cephe estetiğini ve oranlarını kaybeden şadırvanda özgün detaylar ortaya çıkarılmıştır. Restorasyonu tamamlanan eser, 2016 yılında yeniden ibadete açılmıştır. “

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