Kastamonu'da 514 yıllık camiye restorasyon yerine badana yapıldı iddiası

Kastamonu şehir merkezinde 1506 yılında inşa edilen Nasrullah Camii’ne restorasyon yerine badana yapıldığı iddiası sosyal medyada büyük tepkilere neden oldu.

Arkeofili'den Erman Ertuğrul'un haberine göre, 1506 yılında Kadı Yakupoğlu Nasrullah tarafından yaptırılan Nasrullah Camii, 2014 yılında onarım ve restorasyon şartıyla devri yapılarak özel bir firmaya kiraya verildi. İki yıl süren restorasyon çalışmaları sonucunda cami 2016 yılında yeniden ibadete açıldı.

Ancak Kastamonu’nun önemli simgelerinden biri olan caminin eski ve yeni görüntüleri arasındaki fark, görenleri hayrete düşürdü. Restorasyon çalışmalarından sonra ünlü hattat Ahmet Şevket Efendi tarafından yapılan süslemeler ve hatların birçoğunun kaybolduğu iddia edildi.