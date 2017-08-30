Kastamonu Belediyespor-Yeni Mahalle Belediyespor: 27-26

Onur ATIŞ/İZMİR, (DHA)

SALON: Celal Atik

HAKEMLER: Özgür Benli (xx), Savaş Yüksek (xx)

KASTAMONU BELEDİYE: Rombescu (xxx)-Yasemin (xx), Seric (xxx), Muratovic (xxx), Yeliz (xx), Sıla (xxx), Kotsina (xx), Serpil (xxx), Nenezic (xx), Elez (xxx), Barbosa (xx), Sinitsyna (xx), Kolodjiejska (xx), Silva

YENİ MAHALLE BLD: Bediang (xx) - Lauik (xx), Edanur (xxx), Chumak (xxx), Radovic (xx), Bilgenur (xx), Nurceren (xx), Rajkovic (xx), Beyza (xx), Yağmur (xx), Ceylan (xx), Radojevic (xx), Fatma (xxx), Ümmügülsüm (xx), Zoria (xxx)

İLK YARI: 14-10 (Kastamonu Bld)



TÜRKİYE Hentbol Federasyonu 2017 Kadınlar Süper Kupa mücadelesinde son şampiyon Kastamonu Belediyespor, kupa galibi Yeni Mahalle Belediyespor\'u 27-26 yenip kupayı müzesine götürdü. İlk yarıya etkili başlayan Kastamonu Belediyespor, molaya 6-3 önde girerken, devreyi de 14-10 galip tamamladı. İkinci yarıda Yeni Mahalle farkı kapatmak istese de savunmada açık vermeyen Kastamonu, İzmir Celal Atik Spor Salonu\'nda maçı kazandı. Kastamonulu kızlar kupayı büyük bir coşkuyla havaya kaldırdı.