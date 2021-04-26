Kastamonu Belediye Başkanı Vidinlioğlu, karantinaya girdi

Kastamonu Belediye Başkanı Op. Dr. Rahmi Galip Vidinlioğlu, eşinin Koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurarak karantinaya alındığını duyurdu.

Kastamonu Belediye Başkanı Op. Dr. Rahmi Galip Vidinlioğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

“Sevgili hemşehrilerim, yapılan Koronavirüs testi sonucunda kıymetli eşimin Koronavirüs test sonucunun pozitif olduğunu öğrenmiş bulunmaktayız. Eşim ve çocuklarımla beraber belirtilen süre boyunca karantinada olacağız. Güzel dilekleriniz ve dualarınız için şimdiden teşekkür ediyorum. Sağlıkla kalın”