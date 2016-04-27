Kastamonu Belediye Başkanı "Köçeklik kültürümüzde yok" dedi, yasak getirdi!

Kastamonu Belediye Başkanı Tahsin Babaş, düğünlerde ve bayramlarda köçek oynatılmasını yasakladığını bildirdi. Babaş, Anadolu kültüründe köçek oynatmanın olmadığını öne sürdü.

Kastamonu Belediye Başkanı’nın “Kültürümüzde yok” dediği köçeklik Anadolu'ya ne zaman geldi?

Hürriyet’in haberine göre, Kastamonu Belediyesinin internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Belediye Başkanı Tahsin Babaş İstanbul'da düzenlenecek Kastamonu Günleri nedeniyle sivil toplum örgütlerinin temsilcileri ve esnafla bir araya geldi. Babaş, burada yaptığı açıklamada, Kastamonulu olmayanlara etkinlikte stant açma izni verilmeyeceğini belirtti. Amaçlarının Kastamonu kültürünü en iyi şekilde tanıtmak olduğunu vurgulayan Babaş, kentteki düğünlerde ve çeşitli etkinliklerde artık yöresel oyunların oynanması ve sergilenmesi gerektiğini ifade etti.

Kastamonu kültüründe köçek olmadığını öne süren Babaş, şunları kaydetti:

"Şehrimizdeki düğünlerde, bayramlarda ben bunu kesinlikle yasaklıyorum. Eğer görürsem düğün sahibine de oynayana da ceza vereceğim. Bizim kültürümüzde kesinlikle böyle bir şey yok. Düğün salonlarına yazı gönderdim. Kesinlikle böyle bir şeyi kabul etmiyorum. Davul, zurna çalsın tamam ama köçekliği yasaklıyorum. Kültürümüzde olmayan bir şeyi ne yapıyorum ne de yaptırıyorum. Geçen sefer beni ateşten atlatamadılar. Benim dedem ateşten atlamadı ki ben atlayım. Ben, memleketimin kültürü ne yaparsa onu yaparım. Atamdan mı gocunacağım? Artık kendi kültürümüzü, geleneklerimizi yaşatmalıyız, yöresel oyunlarımızı oynamalı ve sergilemeliyiz."