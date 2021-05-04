Kastamonu Belediye Başkanı Galip Vidinlioğlu’nun testi pozitif çıktı

Geçtiğimiz günlerde eşinin Koronavirüs testinin pozitif çıkması nedeniyle karantinaya alınan Kastamonu Belediye Başkanı Op. Dr. Rahmi Galip Vidinlioğlu'nun testi de pozitif çıktı.

Vidinlioğlu, paylaşımında, “Değerli kardeşlerim, geçtiğimiz günlerde kıymetli eşimin korona virüs test sonucunun pozitif olduğunu sizlerle paylaşmıştım. Bugün yapılan testlerde benim ve sevgili kızım Nehir'in test sonucunun da pozitif olduğunu öğrenmiş olduk. Şu an için hepimiz iyiyiz. Sizlerden dileğim dualarınızı eksik etmeyin. Sağlıkla kalın” dedi.