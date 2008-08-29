Kastabala'yı betona gömmeyin

Selvi Boylum Al Yazmalım gibi filmlere mekân olan Kastabala Antik Kenti, dibine kurulacak çimento fabrikasının tehdidi altında.



Osmaniye’de 2 bin yıllık Kastabala Antik Kenti’nin 500 metre yakınına çimento fabrikası kurulması planına sanatçı tepkisi. Yazar Yaşar Kemal’in öncülüğünde kurulan ‘Çimento Fabrikasına Karşı Osmaniye Kastabala Platformu ’na sinema yönetmenleri Zeki Ökten ve Sunar Kural Aytuna, sinema oyuncuları Tarık Akan, Rutkay Aziz, Nur Sürer, Bülent Kayabaş, Menderes Samancılar, Çetin Öner, Taner Barlas, yazar Aydın Boysan ve Ülkü Ayvaz’ın yanı sıra, Prof. Dr. Türkan Saylan, Sümerolog Dr. Muazzez İlmiye Çığ, Prof. Dr. Coşkun Özdemir, Prof. Dr. Aydın Aytuna, Prof. Dr. Güven Arsebük ve Prof. Dr. Türkel Minibaş gibi isimler destek verdi.



Belgesellere, filmlere geçti



Sinema yapımcısı Arif Keskiner Osmaniye doğumlu. Babası nalbant olduğu için çocukluğu Osmaniye’ye köy köy dolaşarak geçmiş. Çukurova’nın bir parçası olan bölgenin, tarımın yanı sıra, tarihi ve doğal özellikleriyle de dikkat çekici olduğunu anlatan Keskiner, “Osmaniye’ye 10 kilometre mesafedeki 2 bin yıllık Kastabala Antik Kenti başta olmak üzere, Hemite Kalesi ve Kırmıtlı Kuş Cenneti bölgedeki önemli tarihi ve doğal güzellikler. Ancak, yapılması planlanan çimento fabrikası bizi endişelendiriyor. Çünkü Kastabala Antik Kenti ’ne yaklaşık 500 metre mesafede yapılacak fabrikanın Çevre Etki Değerlendirme Raporu’nda antik kentten hiç söz edilmiyor. Bu da tarihe ve doğaya olan duyarsızlığın boyutunu gözler önüne seriyor.”



“Aralarında Türk sineması tarihi açısından önemli olan filmlerin de bulunduğu çok sayıda film bu bölgede çekildi. Yılmaz Güney’in ’Karacaoğlan’ın Kara Sevdası’ ve ’Dağların Oğlu’ gibi filmlerin ardından, yapımcılığını üstlendiğim ’Selvi Boylum Al Yazmalım’ ile ’Yılanı Öldürseler’ başta 15’e yakın film, ’Hanımın Çiftliği’ adlı dizi ile Kastabala Antik Kenti, Kırmıtlı Kuş Cenneti ve Aslantaş Müzesiyle ilgili çekilmiş onlarca belgesel de var” diyen Keskiner, filmlerin çekildiği bölgedeki antik kent ve doğanın, çimento fabrikası nedeniyle tehdit altında olduğunu vurguladı.