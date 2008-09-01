Kastabala yanına fabrika halkı ikiye böldü

Osmaniye'deki "Akdeniz'in Efesi" olarak da bilinen Kastabala (Hieroapolis-Kutsal Kent) yakınına yapılacak çimento fabrikasını kimi vatandaşlar iş kapısı olarak görür ve isterken, bazıları da çevreyi kirletip, tarımı öldüreceğini savunuyor.



Kastabala antik kentinin kuzeyinde yer alan Kazmaca köyünün azası Selahattin Babaoğlan, köyde yaşayanların tamamına yakınının çimento fabrikasını istemediğini söyledi.



Yaklaşık 5 yıl önce İl Tarım Müdürlüğünün bahçecilik ve zeytinciliği teşvik ettiğini, bölgede büyük miktarda bahçelerin kurulduğunu ifade eden Babaoğlan, "Fabrikanın yapıldığı yer, bizim köyümüze doğru esen rüzgarın üzerinde. Fabrikanın ürettiği tozlar, bahçelerimize ve tarlalarımıza gelecek" dedi.



Fabrika kurucularının düzenlediği toplantılara katıldıklarını belirten Babaoğlan, şöyle devam etti:



"Filtre kullanacaklarını söylüyorlar ama buna inanmıyoruz. Nohuttepe köyü yolunda bir hazır beton fabrikası var. O bölgedeki tarlalar fabrikanın ürettiği çimento atıklarıyla dolmuş durumda.



Çimento fabrikaları batı ülkelerinde kapatılıyor. Çünkü çevreye zarar veriyor. Bu kapattıkları fabrikaları bizim ülkemizde kurmak istiyorlar. Yöreye kurulacak Üniversal Çimento fabrikası da aynı şekilde yabancı ortaklı. Fabrika çevreyi kirletecek, tarımı öldürecek. Sağlığımız ve geleceğimiz için istemiyoruz. Köyün hemen hemen tamamı aynı fikirde. Yapılmaması için elimizden geleni yapacağız."



İş beklentisi



Antik kentin güneyinde kalan ve fabrikaya en yakın köy konumundaki Kesmeburun Köyü Muhtarı Şevket Karaoğlan ise fabrikanın, kendi köylerinin yanı sıra Kazmaca, Sarpınağzı, Bahçe ve Kırmacılı köylerine yakın olduğunu ve bu köyleri ilgilendirdiğini bildirdi.



Köylerinde 10 kişiden 8'inin fabrikanın kurulmasını istediğini söyleyen Karaoğlan, "Bölgede ve köyümüzde tarım kalmadı, ekonomimiz bozuldu. Herkes iş arıyor. Çimento fabrikası bize iş sağlayacak. Her yönden faydası olur, zararı olmaz" dedi.



Fabrikayı istemeyenlerin, iş sorunu bulunmayanlar olduğunu savunan Karaoğlan, "Onların da 'kanser yapar' diye kafalarını karıştırıyorlar. Bir de İstanbul'da Ankara'da bazı profesörler ve sanatçılar istemiyor. Sanki bizim geçimimizi onlar sağlıyormuş gibi. Biz buraya gelip ekonomik durumumuzu görmelerini istiyoruz" diye konuştu.



Antik kent



"Akdeniz'in Efesi" olarak da bilinen Kastabala (Hieroapolis-Kutsal Kent), kalesi, 5 bin kişilik tiyatrosu, sütunlu yolu, tapınakları, hamamları, kaya mezarlarıyla Anadolu'daki en önemli antik kentlerden biri olarak biliniyor.



Kastabala'daki kalıntıların hemen hepsi Roma dönemine ait. Kastabala'dan bugüne oldukça iyi durumda ulaşan antik yapı kalıntıları arasında en önemlisi sütunlu cadde olarak gösterilirken, kentin güney, kuzey ve batısında çok sayıda mezar yapıları ve kaya mezarları görülüyor. Ayrıca M.S. VI. yüzyılın ilk yarısına tarihlenen iki kilise bulunuyor.