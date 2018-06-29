Kaş'ta orman yangını

Ahmet ACAR/KAŞ (Antalya), (DHA)- ANTALYA\'nın Kaş ilçesinde tarım arazisinde başlayıp ormanlık alana sıçrayan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

Kaş ilçesi Gökçeyazı Mahallesi\'ndeki tarım arazisinde saat 10.00 sıralarında başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle ormanlık alana sıçradı. İhbar üzerine bölgeye Kaş Orman Bölge Müdürlüğü ve Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü\'ne bağlı ekipler yönlendirildi. Rüzgarın etkisiyle geniş alana yayılan yangını önlemek için çevre ilçelerden de arazöz talep edildi. Bölgenin sarp olması nedeniyle yangına 3 helikopter ve 2 yangın söndürme uçağıyla müdahale edildi. Vatandaşların da söndürme çalışmalarına destek verdiği yangın, yaklaşık 2 saatte kontrol altına alındı. Yangında bazı tarım ve ormanlık alanın zarar gördüğü, soğutma çalışmalarının sürdüğü belirtildi.



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