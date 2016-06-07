Kaş'ta orman arazisine havalimanı projesi

Antalya'da TMMOB’a bağlı meslek odalarıyla birlikte, aralarında Baro ve Tabip Odası’nın da bulunduğu 21 meslek kuruluşu, Kaş’ta yapılması planlanan havalimanının karşısında olduklarını açıkladı.

Kaş Turizm ve Tanıtma Derneği, Kaş, Kalkan, Patara Otelciler Birliği, Kaş Sualtı Derneği, ÇEKÜL Vakfı Kaş Temsilciliği, Kaş Çevre Platformu ve Kaş Koruma Platformu’ndan oluşan birliktelik adına konuşan Kadriye Hacımusaoğlu, 25 Şubat’ta Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu’ndan 2 uzman, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı ekiplerinin ilçeye gelmesiyle havalimanından haberdar olduklarını anlattı.



DHA'nın haberine göre; havalimanı için Kaş’ın Çomucak olarak adlandırılan Elmalı Yol Ayrımı- Pınarbaşı- Çukurbağ- Ağullu mahalleleri arasındaki orman arazisinin seçildiğini aktaran Hacımusaoğlu, bölgenin Kaş’a 10 kilometre uzaklıkta 650 metre yüksekliğinde olduğunu dile getirdi.

Ekolojik denge bozulacak

Kaş’a yapılacak havalimanının ilçenin sürdürülebilir kültür ve doğa turizminden deniz- kum- güneş 3’lüsüne dayanan kitle turizmine dönüştürme girişimi olduğunu savunan Hacımusaoğlu, "Bölgeyi kitle turizmine çevirme girişimi verimsiz turizm yatırımlarıyla tarım arazilerinin azalmasına neden olacaktır" dedi.



Hacımusaoğlu, şöyle devam etti: "Havaalanı için seçilen 6387 dönümlük orman parseli içinde biri direkt pist alanı üzerinde 70 dönüm olmak üzere 4 adet tescilli SİT alanı mevcuttur. Phellos Antik Kenti’nin hemen yanında yer alan proje alanı, Likya Orkidelerini koruma alanına da çok yakın bir noktadadır. Likya Yolu yürüyüş parkurları yine bu hattan geçmektedir. Uçakların iniş kalkış koridoru Kaş Kekova Özel Çevre Koruma Bölgesi üzerinde kuş uçuşu uzaklığı 8.5 kilometredir. Havaalanına bağlantı yolları ve yapılacak duble yollarla orman ve yeşil alan tahrip olacak, ekolojik denge bozulacaktır."

Rant projesi

Antalya Meslek Odaları Eşgüdüm Kurulu Sözcüsü Abit Küçükarslan, Kaş Sivil Toplum Örgütleri’nin konuyla ilgili Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı’na bölge edinme yasası kapsamında yapmış olduğu başvuruya hâlâ tatmin edici bir cevap alamadığını söyledi.



Kurul olarak Kaş sivil toplum örgütlerinin bu süreçte yanında olduklarını açıklayan Küçükarslan, Kaş ve çevresinin doğasına ve tarihine zarar verecek, sadece rant yaratan her türlü projeye karşı olduklarını söyledi, "Kaş böyle güzel" dedi.