Kaş'ta dalış şampiyonası sona erdi

Ahmet ACAR/KAŞ (Antalya), (DHA) - ANTALYA\'nın Kaş İlçesi\'nde düzenlenen CMAS Serbest Dalış Outdoor Avrupa Şampiyonası ve CMAS Uluslararası Kaş Başka Yarışları, son gün yarışları ve madalya töreniyle tamamlandı.

Kaş\'ta 2 Ekim\'de başlayan Birinci CMAS Serbest Dalış Outdoor Avrupa Şampiyonası ve ilk kez düzenlenen CMAS Uluslararası Kaş Başka Yarışları, son gün yapılan küp apnea yarışmaları ve madalya töreniyle sona erdi. 10 metre derinlikte, kenarı 15\'er metrelik kare çizerek en fazla mesafeyi gitme amaçlı serbest dalış türü olan küp apnea dalında kadınlarda 5 ülkeden 7 sporcu, erkelerde 8 ülkeden 12 sporcu yarıştı. Yarışların son gününde önceki üç günde olduğu gibi dünya rekoru çıkmadı.

Kadınlarda Hırvat Lidija Lijic Vulic 171.23 metreyle altın madalya kazandı. İkinciliği 170.57 metreyle İtalyan Christina Roda, üçüncülüğü de 130.9 metreyle Hırvat Mirela Kardasevic elde etti. Erkeklerde Rus Alexey Molchanov 195.5 metreyle birinci oldu. İkinciliği Rus Yury Shmatko 143.5 metreyle, üçüncülüğü ise İtalyan Andra Vitturini 141.78 metreyle aldı.

Kaş Başka Yarışları\'nda ise kadınlarda 4 sporcu yarıştı. Bu dalda birinciliği 110 metreyle Meltem Funda Teker, ikinciliği 101.68 metreyle Didem Kara, üçüncülüğü de 99.4 metreyle Başak Tezgör aldı. 5 sporcunun yarıştığı erkeklerde birinciliği 170 metreyle Ekvador\'dan Alfredo Rosado, ikinciliği 110 metreyle Oğuzhan Yeşil, üçüncülüğü de 98.8 metreyle Cemal Karakuş aldı.

Bir gün önce yapılan sabit ağırlık çift palet dalında Avrupa Şampiyonası\'na yapılan itiraz nedeniyle sonuçlar değişti. Bu dalda kadınlarda üçüncü ilan edilen Derya Can, itiraz sonucu dördüncü oldu. Birinciliği Ukraynalı Natalia Zharkova 85 metreye 2 dakika 52 saniyede dalarak aldı ve yeni dünya rekoru kırdı. Slovenyalı Alenka Artnik 85 metreye 3 dakikada dalarak rekora ortak oldu. Üçüncülüğü ise Hırvat Mikaela Romic 71 metreye 2 dakika 48 saniyede dalarak elde etti.

Şampiyonanın son günü yapılan madalya törenine Kaymakam Bilgihan Bayar, Kaş Belediye Başkanı Halil Kocaer, Gazipaşa Belediye Başkanı Adil Çelik, Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu Başkanı Şahin Özen, federasyon yetkilileri, sporcular ve Kaşlılar katıldı.

Protokol üyeleri dereceye giren sporculara madalyalarını verdi. Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu Başkanı Şahin Özen, Kaymakam Bilgihan Bayar ve Belediye Başkanı Halil Kocaer\'e teşekkür plaketi verdi. Belediye Başkanı Halil Kocaer de CMAS yetkililerine ve Federasyon Başkanı Şahin Özen ve yöneticilerine teşekkür plaketi verdi.

Federasyon Başkanı Şahin Özen, \"Geçen yıl yapılan dünya şampiyonasının ardından bir Avrupa Şampiyonası\'nın Kaş\'ta yapılması çok önemli bir olay. Kaş gelecekte sualtı sporlarının merkezi olacaktır. Kaş bu şampiyonaya kusursuz bir ev sahipliği yaptı. Gelecekte de bu büyük organizasyonlar Kaş\'ta düzenlenmeye devam edecektir\" dedi.

Belediye Başkanı Halil Kocaer de \"Bir hafta boyunca Kaş dünyanın çeşitli ülkelerinden gelen sporculara ev sahipliği yaptı. Televizyonlar dünyanın çeşitli ülkelerine canlı yayın yaptı. Kaş dalışın merkezi olma yolunda, dünya markası olma yolunda ilerliyor. Bu yoldaki katkılarımız ve çalışmalarımıza devam edeceğiz\" diye konuştu.

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