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Yaşam

Kaş'ta 4.5 büyüklüğünde deprem

Kaş açıklarında meydana gelen depremi 3.2 büyüklüğünde iki sarsıntı izledi. 4.5 büyüklüğündeki deprem çevre ilçelerde de hissedildi.

14 Ekim 2010 03:00

T24- Antalya Kaş açıklarında 4.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Kaş açıklarında meydana gelen depremi 3.2 büyüklüğünde iki sarsıntı izledi. 4.5 büyüklüğündeki deprem çevre ilçelerde de hissedildi.


Sarsıntıyı Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü duyurdu.


Saat 12.08'de meydana gelen deprem yerin deprem 21.1 kilometre altında gerçekleşti. Depremin merkez üssü Kaş ilçesine bağlı Kalkan beldesi. Sarsıntı, Kaş olmak üzere çevre ilçelerde de hissedildi.


Saat 12.08'deki depremden sonra 12.25 ve 12.55'te büyüklüğü 3.2 olan iki sarsıntı daha kaydedildi.

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