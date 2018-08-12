Kaş'ta 25 hektar kızılçam ormanı yandı

Ahmet ACAR/KAŞ (Antalya), (DHA)- ANTALYA\'nın Kaş ilçesinde çıkan yangınında 25 hektar kızılçam ormanı yandı.
Kaş ilçesi Karadağ Mahallesi Arpaderesi mevkiinde, kızılçam ormanıyla kaplı alanda dün öğleden sonra yangın çıktı. 7 yangın söndürme helikopteri, 3 amfibik uçak, 16 arazöz, 8 su ikmal aracı, 8 iş makinesi, 8 su ikmal arazözü, 2 TIR, 10 kamyonet ve 104 işçiyle müdahale edildi. Rüzgarın etkisiyle ormanın iç kesimlerine yayılan yangın, ekiplerin yaklaşık 6 saat süren çalışmasıyla kontrol altına alındı.
Gece boyunca bölgede soğutma yapan ekipler, halen çalışmalarını sürdürüyor. Orman Bölge Müdürlüğü yetkilileri, 25 hektar alanın zarar gördüğünü söyledi. Yangında kasıt ihtimali üzerinde duran jandarma inceleme başlattı.
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