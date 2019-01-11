Kaspersky Lab dolandırıcıların sık kullandığı 5 yöntemi açıkladı

İstanbul, 11 Ocak (DHA) - Kaspersky Lab uzmanları, siber saldırganların kullandığı sürekli gelişen yöntemlere karşı iki kat dikkatli olmak gerektiği konusunda uyardı ve dolandırıcıların en çok kullandığı 5 yöntemi açıkladı.

Kaspersky Lab uzmanları, kullanıcı verilerinin dolandırıcılar için çok değerli bir varlık olduğunu belirtti. Kullanıcıların bu tür saldırılara karşı daha dikkatli olmasına yardımcı olmak isteyen Kaspersky Lab, dolandırıcıların en çok kullandığı 5 hileyi şöyle açıkladı: