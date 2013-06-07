Kasparov Rusya'dan ümidi kesti

Euronews'den alınan bilgiye göre ünlü satranç resmi internet sitesinden bir ses kaydıyla açıklama yapan Kasparov artık ülkesine dönemeyeceğini açıkladı. Muhalif isimlere açılan soruşturmaların kendisini de hedef alacağından korktuğunu belirtti.

Kremlin’in en sert dille eleştirenlerden biri olan ve Cenevre’de bulunan satranç dehası şubat ayına kadar gidip geldiğini ancak bundan sonra

Rusya’ya girerse çıkamayacağından endişe ettiğini ifade etti.

Rusya’da Vladimir Putin’in tekrar devlet başkanlığı koltuğuna oturduğu seçimler öncesi ve sonrasında yapılan gösterilere polis, sert müdahalede bulunmuş ve protestocular aleyhine davalar açılmıştı.

Putin göstericileri düzeni bozmak ve polise saldırmakla suçlasa da insan hakları savunucuları açılan davaların ülkedeki siyasi muhalefeti sindirmeyi amaçladığını belirtti.

Gösterilerde sık sık ön saflarda yer alan Kasparov da daha önce göz altına alınıp serbest bırakılmıştı.