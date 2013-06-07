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Dünya

Kasparov Rusya'dan ümidi kesti

"Rusya'ya girersem çıkamam"

07 Haziran 2013 16:18

Euronews'den alınan bilgiye göre ünlü satranç resmi internet sitesinden bir ses kaydıyla açıklama yapan Kasparov artık ülkesine dönemeyeceğini açıkladı. Muhalif isimlere açılan soruşturmaların kendisini de hedef alacağından korktuğunu belirtti.

Kremlin’in en sert dille eleştirenlerden biri olan ve Cenevre’de bulunan satranç dehası şubat ayına kadar gidip geldiğini ancak bundan sonra
Rusya’ya girerse çıkamayacağından endişe ettiğini ifade etti.

Rusya’da Vladimir Putin’in tekrar devlet başkanlığı koltuğuna oturduğu seçimler öncesi ve sonrasında yapılan gösterilere polis, sert müdahalede bulunmuş ve protestocular aleyhine davalar açılmıştı.

Putin göstericileri düzeni bozmak ve polise saldırmakla suçlasa da insan hakları savunucuları açılan davaların ülkedeki siyasi muhalefeti sindirmeyi amaçladığını belirtti.

Gösterilerde sık sık ön saflarda yer alan Kasparov da daha önce göz altına alınıp serbest bırakılmıştı.

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