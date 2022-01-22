Kasparov, Rusya'nın Ukrayna sınırına yaptığı asker yığınağına Sovyetler'de 1938'de çizilmiş bir karikatürle gönderme yaptı: "Bu kadar asker varken nasıl provokasyon olmayabilir?"

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e karşı söylemleriyle sıkça gündeme gelen eski dünya satranç şampiyonu ve Demokrasiyi Yenileme Girişimi Başkanı Garry Kasparov, Rusya'nın Ukrayna sınırına yaptığı asker yığınağına göndermede bulunan bir paylaşım yaptı.

Kasparov, Twitter hesabından 1938 yılında Sovyetler Birliği'nde yayımlanan, Nazi Almanyası'nın Çekoslovakya sınırına yaptığı asker yığınağıyla ilgili bir karikatür paylaştı.

Arkada sınırda dizilen Nazi askerleri ve tanklarının görüldüğü karikatürde bir vatandaşla asker arasında şu diyalog geçiyor:



Çekoslovakya sınırında:

- Neden bu kadar çok asker var?

- Bir provokasyon olursa diye

- Peki ya provokasyon olmazsa ne olacak?

- Bu kadar asker varken nasıl provokasyon olmayabilir?





Rusya'nın Ukrayna sınırına 100 bin kadar asker yığdığı konuşuluyor. Batı ülkeleri, Rusya'nın bir işgale hazırlandığını savunurken Moskova bu iddiaları reddediyor.