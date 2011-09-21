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Spor

Kasparov Bakan Kılıç'ı ziyaret edecek ANKARA (A.A)

21 Eylül 2011 18:49

-Kasparov Bakan Kılıç'ı ziyaret edecek ANKARA (A.A) - 21.09.2011 - Satrancın büyük ustası Garry Kasparov, ''genç ve dinamik bir bakan'' olarak tanımladığı Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç tarafından yarın kabul edilecek. Edinilen bilgiye göre, Kasparov 23 Eylül Cuma günü, İstanbul'da bu yıl 16'ıncısı gerçekleşecek olan, ''SAP FORUM 2011''in açılışana katılacak. Daha önce, Ankara'ya uğrayacak olan Kasparov'u, Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç makamında kabul edecek. Kabulde Kasparov ve Kılıç'ın birlikte satranç oynaması bekleniyor. Daha sonra İstanbul'a hareket edecek olan Kasparov, Lütfi Kırdar Kongre Sarayı'nda yapılacak olan SAP FORUM 2011'in açılışana katılarak, ''İnovasyon, hafıza ve strateji geliştirme'' üzerine görüşlerini açıklayarak katılımcıları bilgilendirecek. Toplantıda ayrıca, ''Mobiliteden bellek içi bilişime, bulut teknolojilerinden, iş zekasına'' konularında 95, ''Bankacılık ve sigorta sektörü'' alanlarında da 14 sunum yapılacak.

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