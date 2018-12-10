Kaslarıyla ünlenen kanguru Roger yaşamını yitirdi

2015 yılında paylaşılan resimleri ve metal bir kutuyu ezdiği video ile sosyal medyada gündem olan kaslı kanguru Roger, hayatını kaybetti.

Kaslı kolları ve güçlü vücuduyla tüm dünyada ilgi odağı olan Roger 89 kilo ve 2 metre uzunluğundaydı.

The Kangaroo Sanctuary Alice Springs isimli barınakta bakıcı olan Chris Barnes, Facebook üzerinden yaptığı açıklamada "Roger ne yazık ki, yaşlılıktan vefat etti. Çok güzel bir hayat yaşadı ve dünya çapında milyonlarca kişi tarafından sevildi. Seni her zaman sevecek ve seni özleyeceğiz" dedi. Kanguruların en fazla 14 yıl yaşadığına değinen Barnes, Roger'ın uzun süredir eklem iltihabı tedavisi gördüğünü söyledi.

Barnes, kanguru Roger'ı 2006'da yol kenarında ölen annesini beklerken bulduğunu belirtmişti.